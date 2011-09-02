Росія погрожує зустрічним "газовим" позов

Заступник голови Державної думи РФ, президент Російського газового товариства (РГТ) Валерій ЯЗЄВ заявляє, що Росія подасть зустрічний позов у разі звернення України до Стокгольмського суду щодо газових контрактів.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в РГТ.

Зокрема, В.ЯЗЄВ не виключає, що суперечка про ціну поставок газу в Україну може бути вирішена в арбітражному суді.

«Наші контракти перебувають під юрисдикцією Стокгольмського суду. Якщо українська сторона звернеться в міжнародний арбітраж, ми подамо зустрічний позов», - заявив він.

На думку В.ЯЗЄВА, для перегляду російсько-українських газових угод немає підстав. «Наші українські партнери вважають існуючі ціни несправедливими, але покупець завжди думає, що він переплачує, а продавцю здається, що він недоотримує», - зазначив В.ЯЗЄВ.

Він нагадав, що контракт на 11 років, підписаний у 2009 році, визначає всі умови поставок, зокрема мінімально відібрані обсяги на рік. «Ми йдемо назустріч - не беремо штрафи за недобір газу, в розумних межах, звичайно», - додав В.ЯЗЄВ.