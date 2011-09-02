«Нафтогаз» буде ліквідовано

НАК «Нафтогаз України» після реорганізації припинить своє існування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу журналістам.

Він сказав, що крім газодобувної, з «Нафтогазу» буде виділена компанія, що займається транзитом газу. При цьому М.АЗАРОВ відзначив, що припинення існування компанії "Нафтогаз України" також є приводом для перегляду діючих газових контрактів з "Газпромом".

"З`являться нові суб`єкти, а "Нафтогаз" як суб`єкт господарювання припинить своє існування. Буде ліквідаційний період, і через певний час після дотримання всіх необхідних формальностей діятимуть на цьому ринку абсолютно інші нові компанії, й, природно, через це всі угоди, що існують на сьогоднішній момент, мають бути переглянуті», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що всі кредитні зобов`язання НАК «Нафтогаз України» перебувають під гарантією держави і будуть виконані.

«Зрозуміло, всі кредитні зобов`язання системи "Нафтогазу" перебувають під гарантією держави, вони виконуватимуться, і тут жодних сумнівів у кредитів, які кредитували "Нафтогаз", не має бути. Ми готові це підтвердити відповідним зобов`язанням уряду», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня М.АЗАРОВ повідомив, що уряд планує до осені підготувати схему реструктуризації та реорганізації НАК «Нафтогаз України».

У середині березня ц.р. голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Євген БАКУЛІН заявив, що керівництво «Нафтогазу» готує низку пропозицій в Міністерство енергетики і вугільної промисловості щодо реструктуризації компанії для підвищення ефективності її роботи.

За словами Є.БАКУЛІНА, розглядається кілька можливих способів реструктуризації НАК «Нафтогаз Україна», зокрема, створення СП, залучення іноземних інвесторів, публічне розміщення акцій компанії на ринку (IPO).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.