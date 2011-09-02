«Укргазвидобування» відкрила нове газове родовище у Харківській області

За результатами пошукових робіт ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» відкрило Борове газове родовище (Зміївський р-н, Харківська обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що на родовищі пробурено пошукову похило-спрямовану свердловину Борова-10 глибиною 4340 м, при випробуванні якої отримано приплив газу.

Перспективні запаси родовища оцінюються у 1,2 млрд куб. м.

ДК «Укргазвидобування» готує геологічні матеріали щодо відкриття Борового газового родовища для подання до Державної комісії по запасам корисних копалин.

Роботи на Боровому родовищі проводяться газопромисловим управлінням «Шебелинкагазвидобування» (філія ДК «Укргазвидобування»).

Родовище розташоване на схід від Аксютівського родовища, відкритого у 2005 році, де вже працює установка комплексної підготовки газу.

Завдяки діючій інфраструктурі сусідніх родовищ ДК «Укргазвидобування» зможе вже найближчим часом налагодити видобуток газу на Боровому родовищі. З метою, додаткового вивчення Борового родовища передбачено подальше проведення геологорозвідувальних робіт.

Нагадаємо, що у 2010 році ДК «Укргазвидобування» відкрила Буцівське газове родовище у Львівській області, з запасами 200 млн куб. м.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією України. За підсумками 2010 року підприємствами Компанії видобуто 14,8 млрд куб. м газу, майже 75% загального видобутку в Україні. ДК «Укргазвидобування» веде діяльність у 11 регіонах України.