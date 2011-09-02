Ф'ючерси на нафту на NYMEX у четвер закрилися на місячному максимумі

Котирування ф`ючерсів на нафту в четвер трохи зросли, досягнувши місячного максимуму, але не змогли пробити вгору рівень 90 доларів за барель, оскільки зростання акцій застопорилося, передає ПРАЙМ.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування жовтневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту зросли на 12 центів, до 88,93 долара за барель. Це найвищий рівень з 3 серпня. Ф`ючерси досягли максимуму 89,90 долара за барель, що, за словами багатьох трейдерів, націлило їх на шлях до перевірки на міцність рівня 90,50 доларів. Однак це зростання видихся, коли акції знизилися.

Жовтневі ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE Futures за підсумками торгів знизилися у ціні на 56 центів, до 114,29 долара за барель.

Трейдери говорять, що підсилення шторму в Мексиканській затоці, яке викликало припинення видобутку 80 000 барелів нафти на день, через пересторогу, ймовірно, утримало ціни від падіння у четвер.

Зараз увага ринку буде сфокусована на звіті щодо кількості робочих місць поза сільським господарством у США за серпень, який вийде в п`ятницю о 12.30 за Грінвічем, останніх даних Національного центру щодо ураганів і закритті коротких позицій перед святкуванням Дня праці, у зв`язку з яким ринки будуть зачинені у понеділок.

Згідно з даними Бюро з використання океанських ресурсів та їх регулювання та контролю, сім компаній евакуювали персонал з дев`яти платформ у Мексиканській затоці, припинивши видобуток приблизно 80 000 барелів нафти на день, що становить 5,7% потоку з регіону.

За даними Національного центру з вивчення ураганів, ймовірність того, що в наступні 48 годин шторм посилиться до урагану, становить 80%. Шторм повільно рухається у північному напрямку, і жителям північного узбережжя Мексиканської затоки рекомендовано уважно стежити за інформацією, що надходить. Між тим, ураган "Катрін", як очікується, вранці у неділю, посилиться і досягне східного узбережжя Пуерто-Ріко.

Пізніше у четвер ціни отримали підтримку з огляду на те, що Інститут управління поставками повідомив, що виробничий індекс ISM у серпні впав лише до 50,6 проти 50,9 у липні. Економісти очікували, що індекс у серпні опуститься до 49. Значення вище 50 вказують на зростання активності.

За словами трейдерів, позитивні економічні дані, швидше за все, викличуть подальше зростання цін на нафту через очікування того, що економіка, яка відновлюється, підвищить попит на нафтопродукти, який був млявим, у той час як особливо слабкий літній сезон відпусток добігає кінця.

Жовтневі ф`ючерси на бензин RBOB зросли в ціні на 1,64 цента, до 2,8927 долара за галон. Жовтневі ф`ючерси на топковий мазут подешевшали на 3,22 цента, до 3,0518 долара за галон.