За тиждень роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні не змінилися

З 26 серпня по 2 вересня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти не змінилися.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 26 серпня по 2 вересня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 - збереглися на рівні 9,54 грн/літр; на бензин А-92 - збереглися на рівні 9,95 грн/літр; на бензин А-95 - збереглися на рівні 10,26 грн/літр; на дизельне паливо - збереглися на рівні 9,66 грн/літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.