За тиждень роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні не змінилися
12:31, 02 вересня 2011Енергетика
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З 26 серпня по 2 вересня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти не змінилися.
Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).
Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 26 серпня по 2 вересня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:
на бензин А-80 - збереглися на рівні 9,54 грн/літр; на бензин А-92 - збереглися на рівні 9,95 грн/літр; на бензин А-95 - збереглися на рівні 10,26 грн/літр; на дизельне паливо - збереглися на рівні 9,66 грн/літр.
Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.
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