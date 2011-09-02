«Турбоатом» 23 вересня візьме участь у тендері на модернізацію Новосибірської ГЕС

ВАТ «Турбоатом» візьме участь в тендері на постачання шести гідротурбін типу «Kaplan» для Новосибірської ГЕС (Росія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, тендер відбудеться 23 вересня 2011 року.

Заступник головного конструктора по гідротурбінам ВАТ «Турбоатом» Віктор ЄФИМЕНКО зазначив, що підприємство має великий досвід у виробництві таких гідроагрегатів.

За його даними, на сьогодні, згідно з укладеним у липні 2010 року контрактом, «Турбоатом» виготовляє одну турбіну для Новосибірської ГЕС. Згідно з домовленостями, завод виготовить і поставить екологічно чисте поворотно-лопасне робоче колесо діаметром 8 м. Крім того, в обсяг поставки увійшли заставні частини, механізми турбіни, включаючи направляючий апарат, вал турбіни, підшипники, ущільнення.

Довідка УНІАН. Харківський турбінний завод (нині ВАТ «Турбоатом») - одне з найбільших у світі турбобудівних підприємств, яке здійснює повний цикл виробництва: проектування, виготовлення, постачання, налагодження, фірмове обслуговування турбінного устаткування для всіх типів електростанцій. За свою історію харківські турбобудівники виготовили понад 300 парових турбін для ТЕС, ГРЕС, 110 турбін для АЕС, понад 400 гідравлічних турбін і 450 гідрозатворів. Продукція «Турбоатома» працює у 45 країнах світу на чотирьох континентах.

75,224% акцій «Турбоатома» належить державі.

Новосибірська гідроелектростанція розташована на річці Об у Радянському районі міста Новосибірська Новосибірської області (Росія). Новосибірська ГЕС - руслова гідроелектростанція, поєднана з напірними водоскидними водоводами. Потужність ГЕС - 455 МВт, середньорічне виробіток - 1687 млн кВт/год. Станція є філією ВАТ «РусГідро».