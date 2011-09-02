Ліквідація «Нафтогазу» призведе до перегляду всіх його угод - «Газпром»

Ліквідація НАК «Нафтогаз України» через певний час призведе до перегляду всіх діючих з нею угод.

Про це сказав голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, коментуючи заяву прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про реструктуризацію НАК «Нафтогаз України», повідомили УНІАН у прес-службі «Газпрому».

«Звичайно, після злиття з «Газпромом» «Нафтогаз України» як суб'єкт господарювання припинить своє існування, буде ліквідаційний період, і через певний час після настання всіх необхідних формальностей буде діяти на цьому ринку зовсім інша нова компанія», - сказав він.

При цьому О.МІЛЛЕР додав, що «і в силу цього всі угоди, які існують на сьогоднішній момент, будуть переглянуті".

