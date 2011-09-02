Міллер: «Нафтогаз» припинить своє існування після злиття з "Газпромом"

Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявляє, що НАК «Нафтогаз України» припинить своє існування після злиття з "Газпромом".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам, коментуючи заяву прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про реструктуризацію «Нафтогазу».

«Звичайно, після злиття з «Газпромом» «Нафтогаз України» як суб`єкт господарювання припинить своє існування, буде ліквідаційний період, і через певний час після настання всіх необхідних формальностей діятиме на цьому ринку абсолютно інша нова компанія», - сказав О.МІЛЛЕР.

«І через це всі угоди, які існують на сьогоднішній момент, будуть переглянуті», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.АЗАРОВ на брифінгу для журналістів повідомив, що «Нафтогаз України» після реорганізації припинить своє існування.

«З`являться нові суб`єкти, а "Нафтогаз" як суб`єкт господарювання припинить своє існування. Буде ліквідаційний період, і через певний час після дотримання всіх необхідних формальностей діятимуть на цьому ринку абсолютно інші нові компанії, і природно, через це всі угоди, які існують на сьогоднішній момент, повинні бути переглянуті», - сказав М.АЗАРОВ.

1 вересня прем`єр-міністр заявив, що з НАК «Нафтогаз України» буде виділена видобувна компанія.

Нагадаємо, у середині березня ц.р. голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН повідомив, що керівництво «Нафтогазу» готує ряд пропозицій до Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо реструктуризації компанії для підвищення ефективності її роботи.

За словами Є.БАКУЛІНА, розглядається декілька можливих способів реструктуризації НАК «Нафтогаз України», зокрема створення СП, залучення іноземних інвесторів, публічне розміщення акцій компанії на ринку (IPO).

27 травня М.АЗАРОВ повідомив, що уряд планує до осені підготувати схему реструктуризації та реорганізації НАК «Нафтогаз України».

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.