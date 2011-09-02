Питання злиття «Нафтогазу» з «Газпромом» не обговорюється

Питання про злиття НАК «Нафтогаз України» з ВАТ «Газпром» не обговорювалося і не обговорюється.

Про це УНІАН заявив прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК‘ЯНЕНКО, коментуючи заяву голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА про те, що НАК «Нафтогаз України» припинить своє існування після злиття з «Газпромом».

«Це питання не обговорювалося і не обговорюється в даний момент», - заявив В.ЛУК‘ЯНЕНКО.

При цьому він відзначив, що реформування «Нафтогазу» є внутрішньою справою України і буде проведено для модернізації і підвищення ефективності роботи нафтогазового сектору.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 вересня, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що після завершення реформування НАК «Нафтогаз України» і виведення з неї компаній, які займаються транзитом і видобутком газу, «Нафтогаз» буде ліквідовано. Також М.АЗАРОВ наголосив, що ліквідація компанії призведе до перегляду чинних газових контрактів з «Газпромом».

Після цього голова правління ВАТ «Газпром» О.МІЛЛЕР заявив, що НАК «Нафтогаз України» припинить своє існування після злиття з «Газпромом», після чого буде переглянуто всі існуючі угоди зі співпраці двох компаній.

Крім того, також сьогодні стало відомо, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру України М.АЗАРОВУ до 1 жовтня 2011 року забезпечити підготовку і подати на розгляд Управляючої ради Комітету з економічних реформ проект програми реформування НАК «Нафтогаз України».