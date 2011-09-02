Президент доручив до 1 жовтня підготувати проект програми реформування «Нафтогазу»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем'єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ до 1 жовтня 2011 року підготувати і внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до законодавчих актів, щодо реформування НАК «Нафтогаз України».

Про це йдеться в Дорученні Президента України «Про підготовку проекту програми реформування НАК «Нафтогаз України», опублікованому сьогодні на сайті глави держави.

Згідно з документом, Президент доручив М.АЗАРОВУ також забезпечити підготовку в рамках роботи у напрямку реформ «Реформа нафтогазової промисловості» та подання на розгляд Керуючої ради Комітету з економічних реформ проекту програми реформування НАК «Нафтогаз України», який, зокрема, повинен містити дані щодо інвентаризації активів НАК «Нафтогаз України», її дочірніх підприємств і розподілу активів на профільні та непрофільні; передбачати пропозиції щодо подальшого використання непрофільних активів НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх підприємств; передбачати пропозиції щодо моделі реалізації державними підприємствами функцій в нафтогазовій сфері.

Також в документі сказано, що таке доручення видано у зв'язку з приєднанням України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, необхідністю адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері енергетики та з метою забезпечення реформування нафтогазової галузі.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня Кабінет Міністрів своїм розпорядженням вніс до переліку першочергових заходів на 2011 рік щодо інтеграції України в Європейський Союз розробку техніко-економічного обгрунтування проекту модернізації газотранспортної системи і систем підземних сховищ газу і продовження виконання заходів з реформування НАК «Нафтогаз України».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.