Переговори з Україною щодо газу не загрожують транзиту до Європи – Кудряшов

Москва. Переговори Росії з Україною з питань газу не загрожують транзиту до Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Російській Федерації, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав заступник міністра енергетики РФ Сергій КУДРЯШОВ.

«Я думаю, що загрози (транзиту - УНІАН) немає», - сказав С.КУДРЯШОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 вересня, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що після завершення реформування НАК «Нафтогаз України» і виведення з неї компаній, що займаються транзитом і видобутком газу, «Нафтогаз» буде ліквідовано. Також М.АЗАРОВ наголосив, що ліквідація компанії призведе до перегляду діючих газових контрактів з «Газпромом».

У свою чергу голова ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив, що НАК «Нафтогаз України» припинить своє існування після злиття з «Газпромом», після чого будуть переглянуті всі існуючі угоди по співпраці двох компаній.

Пізніше прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК‘ЯНЕНКО, коментуючи цю заяву О.МІЛЛЕРА, заявив, що питання про злиття «Нафтогазу України» з «Газпромом» не обговорювалося і не обговорюється.

Також сьогодні стало відомо, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єру М.АЗАРОВУ до 1 жовтня забезпечити підготовку і подати на розгляд Управляючої ради Комітету з економічних реформ проект програми реформування НАК «Нафтогаз України».