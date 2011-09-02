Україна планує імпортувати не менше 2 млн. тонн вугілля для генкомпаній

Перший віце-прем`єр України – міністр економічного розвитку України Андрій КЛЮЄВ доручив НАК «Енергетична компанія України» забезпечити укладення контрактів на імпорт вугільної продукції в майбутній осінньо-зимовий період для потреб енергогенеруючих компаній обсягом не менше 2 млн. тонн.

Про це сказано в протоколі наради з питань підготовки Прогнозного балансу електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній на 2012 рік, що відбулася під головуванням А.КЛЮЄВА 23 серпня.

Згідно з документом, перший віце-прем`єр доручив також Міністерству енергетики та вугільної промисловості спільно з Міністерством фінансів підготувати й подати до Кабінету міністрів України пропозиції про план заходів, спрямованих на збільшення видобутку вугілля на період до 2011-2013 рр. для забезпечення потреб українських генкомпаній у вітчизняному енергетичному вугіллі, зокрема шляхом здешевлення кредитів на програму розвитку вугільних підприємств.

Міненерговугілля також доручено вжити заходів зі скорочення державного фінансування вугільних підприємств, що перебувають у стадії ліквідації або підготовки до ліквідації.