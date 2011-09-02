Міненерговугілля планує передати державні ТЕЦ у концесію

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України планує до жовтня розглянути можливість передачі теплоелектроцентралей, що перебувають в його управлінні, в концесію.

Відповідне доручення своєму першому заступнику Володимиру МАКУСІ дав міністр енергетики Юрій БОЙКО за підсумками апаратної наради в Міненерговугілля, що відбулася 29 серпня і була присвячена питанням підготовки до майбутнього опалювального сезону.

«Вжити дієвих заходів для реалізації закону України про передачу підприємств у концесію, зокрема ТЕЦ», - говориться в протоколі апаратної наради, копію якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, Ю.БОЙКО доручив також голові правління НАК «Нафтогаз України» Євгену БАКУЛІНУ створити спеціальні робочі групи для перевірки стану готовності до зими Одеської і Зуєвської ТЕЦ.

Довідка УНІАН. В управлінні НАК «Нафтогаз України» з 2009 року перебуває 9 ТЕЦ, а саме: Дніпродзержинська, Одеська, Херсонська, Лисичанська, Зуєвська, Миколаївська, Криворізька теплоелектроцентралі, ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» і ДП «Кримські генеруючі системи».