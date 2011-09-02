Кабмін затвердив проект реконструкції енергоблоку №7 Бурштинської ТЕС

Кабінет міністрів України затвердив проект і титул реконструкції енергоблоку №7 Бурштинської ТЕС ПАТ «Західенерго».

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 31 серпня №812-р, текст якого розміщено на урядовому порталі.

Згідно з документом, загальна кошторисна вартість реконструкції блоку оцінюється в 420,896 млн. грн., із яких вартість устаткування – 265,434 млн. грн. Загальна тривалість двох етапів реконструкції становитиме 28 місяців.

Під час реконструкції блоку планується довести його фактичну встановлену електричну потужність 206 МВт при проектній 200 МВт, скоротити витрату умовного палива на 3-7 грам на кВт/год. і, відповідно, підвищити ККД блоку на 1-1,5%. При цьому прогнозоване щорічне вироблення на блоці становитиме 1,019 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. Реконструкцію блоку №7 Бурштинської ТЕС, почату ще в грудні 2007 року, планувалося завершити у вересні 2011 року. Необхідність швидкої реконструкції блоку диктувалася тим, що у зв`язку з його зупинкою Україна, як експортер електроенергії, фактично не виконувала вимогу ENTSO-E, так званий «критерій n –1», що передбачає обов`язкову наявність резервних потужностей у Бурштинської станції для забезпечення безперебійних експортних поставок електроенергії в напрямку до східноєвропейських країн. Це змушувало українського національного оператора магістральних мереж «Укренерго» купувати резервні потужності у європейських постачальників.

Реконструкція передбачала два етапи, в результаті яких фактичну встановлену потужність блоку планувалося довести до 215 МВт при проектній 200 МВт. У 2009 році реконструкція блоку також оцінювалася в 420 млн. грн., а на 1 липня 2010 року фактично було освоєно 82,273 млн. грн.

Бурштинська ТЕС - одна з найбільших теплових електростанцій України. На станції встановлено 12 пиловугільних енергоблоків (8 по 195 МВт і 4 по 185 МВт). Фактична потужність станції на сьогоднішній день становить 1750 МВт при проектній 2300 МВт.

Станція розташована на перетині ліній електропередачі, які з’єднують Україну з енергосистемами Угорщини, Словаччини і Румунії. З 1 липня 2002 року Бурштинська ТЕС працює поза Об`єднаною енергосистемою України, паралельно і під контролем UCTE, одночасно забезпечуючи енергопостачання трьох областей Західної України (Закарпатської - повністю, Івано-Франківської та Львівської - частково) і виробництво електроенергії на експорт.