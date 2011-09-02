АМК продовжує розслідування необґрунтованого підвищення цін на пальне

Антимонопольний комітет України продовжує розслідування необґрунтованого підвищення цін на пальне в країні.

Про це перший заступник голови АМК Рафаель КУЗЬМІН заявив сьогодні під час інтернет-конференції, повідомила УНІАН прес-служба Антимонопольного комітету.

За його словами, АМК прийняв рішення про притягнення до відповідальності за необґрунтоване підвищення цін на пальне ПП "Окко-нафтопродукт", ТОВ "Континент Нафто Трейд" і ТОВ "Альянс Холдинг" на 150 млн. грн.

«Розслідування щодо дій ПІІ "ЛУКОЙЛ Україна" і СП ТОВ "Кершер" триває. За результатами розслідування буде прийнято відповідне рішення», - відзначив Р.КУЗЬМІН.