Правонаступник «Нафтогазу» повинен нести зобов'язання перед Росією - прес-секретар Путіна

Перегляд газових угод з Україною можливий тільки у разі злиття "Газпрому" з "Нафтогазом", а при реорганізації української газової компанії її правонаступник повинен буде нести зобов`язання перед Росією, виконуючи чинну угоду.

Про це заявив РІА «Новости» прес-секретар прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА Дмитро ПЄСКОВ.

"У такій постановці питання перегляд зобов`язань за чинною угодою можливий тільки в результаті злиття "Нафтогазу" і "Газпрому", тому що зміни юридичної особи є внутрішньою справою України, але доти, доки це не стосується міжнародних зобов`язань", - підкреслив Д.ПЄСКІВ.

За його словами, у компанії в будь-якому випадку залишиться правонаступник, який буде мати всю повноту прав та обов`язків.

Коментуючи заяву прем`єра України Миколи АЗАРОВА про направлення листа на адресу РФ з пропозицією провести міждержавні переговори з уточнення поставок газу в Україну, Д.ПЄСКОВ сказав, що поки даний лист досі не надійшло.

"Напевно, потрібен час, щоб доставити його диппоштою", - сказав він.

Як повідомлялося, прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ заявив сьогодні, що влада України планує ліквідувати НАК "Нафтогаз Україна", а всі існуючі угоди будуть переглянуті.

Після цього голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив, що НАК «Нафтогаз Україна» припинить своє існування після злиття з «Газпромом», після чого будуть переглянуті всі існуючі угоди щодо співпраці двох компаній.