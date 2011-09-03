Прес-секретар Азарова: 1 вересня ми передали РФ листа з пропозицією провести переговори щодо газу

1 вересня уряд України передав уряду Росії через посольство РФ і по дипломатичних каналах листа з пропозицією провести переговори з питання поставок газу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО у зв`язку із заявою прес-секретаря голови російського уряду стосовно того, що цього листа не отримано.

«Сьогодні ми підкреслюємо, що листа 1 вересня було передано російському уряду через посольство Російської Федерації в Україні й одночасно офіційно через дипломатичні канали Міністерства закордонних справ України», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня прес-секретар прем`єр-міністра РФ Дмитро ПЄСКОВ заявив, що уряд РФ не отримував листів із пропозицією провести міждержавні переговори щодо уточненню поставок газу в Україну.

«Ми листів не отримували», - сказав він.

Раніше прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ повідомив, що Київ звернувся з офіційним листом до уряду Росії з пропозицією провести міждержавні переговори щодо уточнення поставок газу в Україну.

«У нас є всі підстави запропонувати уряду Росії відповідно до міждержавної угоди (від 2004 року – УНІАН) провести переговори щодо уточнення поставок газу й умов транзиту. Цього листа відправлено», - сказав М.АЗАРОВ.