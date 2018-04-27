Перемога НПЗ над імпортерами бензину - поразка споживачів?

В уряді заявляють, що не очікують подорожчання бензину в зв`язку з підвищенням з 1 вересня акцизного збору на нафтопродукти. Хотілося б повірити, але якось не виходить - чого це раптом оператори АЗС підуть на скорочення своєї маржі і втримають вартість палива на нинішньому рівні. До того ж експерти прогнозують, що подорожчання має прийти, причому воно може виявитися лише прелюдією значно серйозніших випробувань, які чекають український ринок нафтопродуктів уже в найближчі місяці. Ймовірність введення давно обговорюваного антидемпінгового мита на імпортні нафтопродукти висока як ніколи, і статися це може на днях...

Бензин подорожчає через два тижні, але поки не сильно

Запевнення уряду про збереження нинішніх цін на нафтопродукти, на думку ряду експертів, не мають під собою економічних підстав. «У вересні у нас крім зовнішнього фактора, а саме світових цін, звичайно, буде загострена увага до такого внутрішнього фактора як збільшення акцизного збору. Згідно з останніми змінами в Податковому кодексі, до 1 вересня діє знижена ставка - 132 євро за тонну на бензин і 20-30 євро за тонну дизпального. З 1 вересня ми повернулися до підвищених ставок акцизного збору - 182 євро за тонну бензину і на 20-30 євро буде підвищення на дизпальне», - зазначає директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

За його словами, оскільки акцизний збір є прямим податком на споживача, то, безумовно, з часом він буде врахований у кінцевій ціні і знайде своє відображення на автозаправках. За підрахунками експерта, через підвищення акцизів вартість бензину підніметься приблизно на 50 коп./літр, дизельного пального - в межах 20 коп./літр.

«Думаю, не варто говорити про те, що пропорційно збільшаться ціни на цю величину, оскільки є певні сприятливі фактори. Я сподіваюся, що вони дозволять частину збільшеної податкової складової компенсувати і цим все ж таки трошки згладити різке зростання ціни», - підкреслив С.Куюн.

При цьому він зазначив, що сьогодні найбільш сприятлива ситуація для підвищення акцизного збору, бо на світовому ринку спостерігаються досить низькі ціни на нафту. «З 50 копійок пряме підвищення на бензин буде в межах 35-40 копійок, а 10 копійок зійдуть за рахунок маржі операторів. Дизельне пальне залишиться в межах 10 гривень за літр. Підвищення акцизу на дизпальне на 20 копійок є незначним, тому кінцева його вартість не буде мати серйозних змін», - вважає С.Куюн.

На його думку, ціна бензину А-95 з урахуванням підвищеного акцизного збору коливатиметься в межах 10,70-10,80 грн./літр.

Заступник директора НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев відзначає, що запас міцності, про який говорять у Кабміні, дійсно є. Але він не на стільки великий, аби повністю компенсувати збільшення акцизного збору на нафтопродукти. «Потенціал для зниження цін на нафтопродукти, який сформувався до кінця серпня, по бензину становить 30 копійок. Тоді як підвищення акцизу на 50 євро на тонну бензину фактично означає 50-копійчане підвищення ціни 1 літра бензину в роздрібній торгівлі. Отже, від 50 відняти 30 - нуль ніяк не вийде», - пояснив експерт.

У результаті, за прогнозами Г.Рябцева, протягом найближчих двох тижнів можна очікувати поступового зростання цін на бензин в межах 20-30 копійок. «Все, що буде понад 30 копійок, на мій погляд, буде спекулятивним зростанням», - підкреслив Г.Рябцев.

За великим рахунком, плюс 30 копійок на літрі - нісенітниця. Хоча на фоні негативних прогнозів для української економіки і вони можуть виявитися зайвими. До того ж заощадити на бензині стає все важче, несподіване і малозрозуміле подорожчання зрідженого газу (з яким ніяк не можуть розібратися ні Кабмін, ні Антимонопольний комітет) робить установку на автомобілі газобалонного обладнання невигідною тратою грошей. Кабміну варто серйозно промоніторити як ситуацію на ринку скрапленого газу, так і операторів АЗС, якщо останні вирішать все-таки зберегти нинішню маржу і перекласти всю вартість акцизу на споживачів.

Ягідки з’являться за квіточками

Як справедливо зазначає президент Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук, відносна стабільність на ринку нафтопродуктів можлива тільки в тому випадку, якщо 6 вересня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі не прийме рішення про введення тимчасових захисних мит на нафтопродукти. «Якщо рішення все-таки буде прийнято, то ми отримаємо в результаті ще плюс 1,30 грн. на літрі бензину, починаючи з другої декади вересня», - припустив Л.Косянчук.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості ще на початку цього року ініціювало введення антидемпінгових мит на імпортні нафтопродукти для бензинів (незалежно від напрямку імпорту) на рівні 130 євро/тонна і дизпального - 80 євро/тонна. З проханням почати розслідування у відомство звернулися керівники 6-ти українських НПЗ. Звинувачуючи імпортерів у демпінгу, вітчизняні нафтопереробники заявляли, що їхнє виробництво стало нерентабельним, що в свою чергу призвело до відсутності коштів на модернізацію заводів і підвищення глибини переробки нафти.

Коментуючи можливість введення антидемпінгового мита, Г.Рябцев спрогнозував, що в найближчі два-три місяці зовнішніх передумов для серйозних цінових коливань на ринку нафтопродуктів України немає. «Зараз світові фінансові інститути з усіх сил намагаються відсунути другу хвилю рецесії хоча б на наступний рік. У зв`язку з цим значного зниження цін на нафту до кінця року не передбачається. Завдяки фінансовій політиці, ціни на нафту в Європі до кінця року якщо й знизяться, то не до 85 дол. за барель, як це очікувалося зовсім недавно, а приблизно до 90 дол. за барель. Це означає, що після листопада можна очікувати і зниження цін на нафтопродукти в Україні. Ми прогнозуємо, що в грудні ціни на бензин на українських АЗС можуть знизитися до 9 гривень 50 копійок за літр 95-го бензину, ціна дизельного пального становитиме приблизно 8 гривень 70 копійок», - сказав експерт.

Водночас, на його думку, всі ці прогнози стануть реальністю тільки в тому випадку, якщо в Україні не буде введено заборонне мито на імпорт нафтопродуктів. При цьому Г.Рябцев схильний вважати, що воно все-таки буде введене. «Незважаючи на протести багатьох міністерств і відомств, а так само імпортерів і дилерів нафтопродуктів, мито, швидше за все, буде введене, а відповідне рішення озвучать вже 6 вересня», - вважає експерт.

Таму, якщо підвищення акцизу можна вважати квіточками, то ягідки підуть зовсім скоро...

Взаємні зобов`язання

Введення мита, проти якого, зокрема, виступали Антимонопольний комітет, Міністерство фінансів, Податкова адміністрація та Митна служба, буде свідчити про те, що його лобісти вийшли на найвищий рівень владної вертикалі. Тепер залишається зрозуміти, що чекає на український ринок нафтопродуктів після того, як воно запрацює.

Г.Рябцев переконаний, що, домагаючись обмеження імпорту, виробники нафтопродуктів повинні були одночасно надати Кабміну гарантії того, що вони зможуть забезпечити потреби внутрішнього ринку. «Такі гарантії повинні бути надані в письмовому вигляді, і передбачати відповідальність за їх невиконання. Тут навіть не йдеться про якість українського бензину, яка найчастіше нижча за імпортний, а хоча б про кількість, але таких гарантій ніхто від власників НПЗ поки не вимагає», - зазначив експерт.

На його думку, уряд повинен підписати з виробниками договір про те, що останні зобов`язуються у встановлені терміни поставити конкретні обсяги нафтопродуктів всім великим мережам АЗС, які зараз орієнтовані на імпорт. «У разі невиконання цих зобов`язань, антидемпінгові мита повинні бути миттєво зняті. Ось такий варіант буде справедливим щодо всіх учасників ринку», - вважає експерт.

Як вважає експерт, після введення антидемпінгового мита та різкого скорочення імпорту нафтопродуктів до України на ринку виникне дефіцит, наслідком якого стане невиправдано висока ціна бензину і дизпального. Тобто, світові тенденції до зниження вартості нафтопродуктів, які очікуються до кінця року, знову пройдуть повз Україну - ціна бензину якщо навіть і не буде зростати, то не буде і знижуватися.

Продовжуючи тему модернізації українських НПЗ, яка стала основним приводом для обмеження імпорту, експерт навів як приклад досвід Російської Федерації. «Недавно Путін зібрав власників НПЗ і заявив, що якщо через 5 років вони підвищать глибину переробки нафти, то всі діючі щодо них податкові пільги будуть скасовані. Більше того, він пообіцяв, що у разі відсутності прогресу в модернізації НПЗ будуть відключати від магістральних нафтопроводів, а компанії, що володіють ними, позбавлять права експортувати нафту», - зазначив Г.Рябцев.

Підсумовуючи, він підкреслив, що уряд та українські НПЗ повинні рухатися назустріч один одному. А поки Кабмін робить це сам.

На ділі виходить таке: бадьоро крокуючи назустріч нафтопереробникам, уряд віддаляється від пересічного українського автовласника. Не виключено, правда, що відповідальні за прийняття рішення про введення мита вже знають, що друга хвиля кризи все-таки накриє Україну ще до кінця року і попит на бензин впаде разом із доходами населення. У такому випадку побоюватися дефіциту бензину і зростання цін на нього не варто.

Петро Черних (УНІАН)