Янукович: Україна не сприймає будь-якого тиску в газових переговорах

Душанбе. Україна не сприймає будь-якого тиску в процесі переговорів з перегляду ціни на російський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ журналістам у Душанбе.

"Будь-який тиск у цих питаннях – він для нас принизливий. І ми не дозволимо, щоб так з нами говорили. Коли йдуть переговори, на переговорах все, що завгодно, буває, а коли ми виходимо у засоби масової інформації, нам треба дотримуватися чогось", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

"Спочатку загнали нас у кут, потім почали диктувати умови. Це принижує сьогодні, не мене особисто, а це принижує державу, і я не можу цього допустити", - резюмував глава Української держави.