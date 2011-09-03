Злиття "Нафтогазу" з "Газпромом" не буде - Янукович

Душанбе. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що "Нафтогаз" не буде об`єднуватися із "Газпромом".

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у Душанбе.

“Не буде", - заявив В.ЯНУКОВИЧ журналістам, відповідаючи на питання про те, чи буде злиття двох компаній.

За його словами, питання злиття "Нафтогазу" і "Газпрому" не варто розглядати у контексті переговорів щодо зниження ціни на російський газ.

"Це питання зовсім з іншої площини. Ми спочатку повинні цьому питанню (переговори щодо ціни на газ - УНІАН) дати раду. Вивести це питання на рівень, прийнятний для двох сторін, а подальші рухи - інтеграція, злиття, не злиття, тобто це вже наступні питання, які ми обговорюватимемо. Їх розглядати у цій площині, зараз, практично, неможливо", - сказав Президент українським журналістам у Душанбе.

Щодо правових аспектів питання реструктуризації "Нафтогазу" і подальших дій за вже укладеними угодами, В.ЯНУКОВИЧ сказав: "Це наше внутрішнє питання. Це договір двох суб`єктів господарювання".

Раніше, сьогодні ж, В.ЯНУКОВИЧ вже висловився з цього питання, але в іншому формулюванні. "Це питання не розглядається", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів, чи розглядається питання об`єднання "Нафтогазу України" і "Газпрому" заради знижки на газ, що поставляється Росією.

Напередодні прес-секретар прем`єр-міністра РФ Дмитро ПЄСКОВ заявив, що російська сторона не має наміру втручатися у плани Києва з реформування "Нафтогазу України", але виходить з того, що у компанії має залишитися правонаступник за чинними міжнародними угодами.

У Москві, за словами Д.ПЄСКОВА, виходять з того, що "за будь-якої реорганізації – юридичного чи іншого характеру - у компанії має залишитися правонаступник, якому мають бути передані права і обов`язки за існуючими міжнародними угодами".

"Поки ж перегляд цих угод, про який згадувала сьогодні українська сторона, може супроводжуватися лише реалізацією ініціативи щодо злиття "Нафтогаза" і "Газпрому", про що вже заявляла російська компанія", - сказав прес-секретар глави російського уряду.

Раніше, у п`ятницю, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що запланована урядом реструктуризація "Нафтогазу України" призведе до перегляду підписаних ним газових угод із "Газпромом". "Нафтогаз України" як суб`єкт господарювання припинить своє існування, буде ліквідаційний період, і за певний час після настання усіх необхідних формальностей діятимуть на цьому ринку абсолютно інші нові компанії", - сказав він журналістам.

М.АЗАРОВ повідомив, що на даний час в уряді працюють над структурою "Нафтогазу".

"Абсолютно очевидно, що буде самостійна газовидобувна компанія, самостійна компанія, яка займатиметься транзитом газу, і навіть через це потрібно переукладати відомі угоди (підписані з "Газпромом" у січні 2009 року - УНІАН), оскільки з`явиться новий суб`єкт господарювання", - пояснив український прем`єр.

Голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР у коментарі на заяву М.АЗАРОВА погодився з перспективами реструктуризації "Нафтогазу України" і перегляду контрактів - але тільки за сценарію злиття з "Газпромом".