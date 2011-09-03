Янукович: звернення до міжнародного суду - крайній крок, до якого може вдатися Україна

Звернення до міжнародних судових інстанцій є крайній кроком, до якого може вдатися Україна при вирішенні питання перегляду газових контрактів з Росією.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю українським журналістам в Душанбе, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Будь-які припущення (щодо звернення України до суду), які висловлюють політики різних рівнів – чи представники виконавчої влади, чи будь-яких юридичних інституцій – завжди будуть. Ми від цього не захищені, але ці питання (перегляд газових контрактів), я переконаний, що вони будуть вирішуватися на найвищому рівні», - сказав глава держави.

За його словами, в ході переговорів українська сторона стримує свої емоції, оскільки знає, що вони не йдуть на користь справі. «Ми зіткнулися з ситуацією, в якій Україна сьогодні втрачає великі кошти. Ми переконані, що несемо сьогодні зайві витрати. Ми не можемо сидіти і не вживати активних дій для того, щоб якось вирішити це питання», - додав Президент України.

Глава держави нагадав, що існує дві головні складові в питанні перегляду газових контрактів. Насамперед йдеться про те, що відповідна угода була підписана господарюючими суб’єктами України та Росії без урахування існуючих між двома країнами угод. «А точніше – з порушенням цих угод», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

«Але якщо Росія з цим не погодиться, безумовно, ми будемо змушені тоді йти до міжнародного суду. Однак, я сподіваюся, у нас вистачить мудрості знайти спільне рішення – без суду. Я розглядаю суд вже як останню інстанцію, коли будуть вичерпані під час переговорів всі наші можливості», - сказав Президент України.

Другою складовою, яка має враховуватися в питанні перегляду газових контрактів, глава держави назвав той факт, що «Нафтогаз України» укладав угоду без затверджених Урядом повноважень. Правомірність дій у цьому питанні особисто Юлії ТИМОШЕНКО оцінить суд, підкреслив В.ЯНУКОВИЧ. «На це питання, я сподіваюсь, ми отримаємо відповідь дуже скоро», - додав він.

Глава держави підкреслив, що переговори між Україною і Росією мають продовжуватися. «Ми зобов’язані це питання спільно вирішувати, іншого шляху немає. Але в який спосіб – час покаже», - сказав Глава держави.

Водночас Президент наголосив, що Україна не сприйматиме тиску в ході переговорів. «Наша позиція принципова, і будь-який тиск у цих питаннях для нас принизливий. Ми не дозволимо, щоб з нами так говорили… спочатку загнали нас у кут – потім почали диктувати умови. Це принижує сьогодні не мене особисто – це принижує державу, і я не можу цього допустити», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.