Реорганізація «Нафтогазу» не є підставою для перегляду контракту – «Газпром»

Москва. У разі реорганізації НАК «Нафтогаз України», згідно чинним контрактам, має бути забезпечений правонаступник, і це не є підставою для їхнього перегляду.

Про це УНІАН повідомив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

Зокрема, він підкреслив, що питання, пов`язані з можливою реорганізацією НАК «Нафтогаз України», чітко і ясно прописані в чинних контрактах з «Газпромом».

«Так, відповідно до пункту 9.6 контракту на постачання газу і пунктом 13.5 контракту на транзит газу, у разі зміни організаційно-правової форми, злиття або будь-якого іншого перетворення однієї зі сторін, вона зобов`язана належним чином забезпечити правонаступництво, а права і зобов`язання за контрактом передати щойно утвореній структурі», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Він підкреслив, що жорстке зобов`язання української сторони - забезпечити правонаступність у будь-якому разі.

«Абсолютно ніяких підстав для перегляду чинних договорів у разі внутрішньої реорганізації НАК «Нафтогаз України» немає і не може бути. Все це дуже добре відомо на Україні», - підкреслив С.КУПРІЯНОВ.

Раніше у п`ятницю прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що запланована урядом реструктуризація "Нафтогазу України" призведе до перегляду підписаних ним газових угод з "Газпромом".

"Нафтогаз України" як суб`єкт господарювання припинить своє існування, буде ліквідаційний період, і через певний час після настання всіх необхідних формальностей діятимуть на цьому ринку абсолютно інші нові компанії", - сказав прем`єр журналістам.

М.АЗАРОВ повідомив, що наразі в уряді працюють над структурою "Нафтогазу".

"Абсолютно очевидно, що буде самостійна газодобувна компанія, самостійна компанія, яка займатиметься транзитом газу, і навіть через це потрібно переукладати відомі угоди (підписані з "Газпромом" в січні 2009 року - УНІАН), оскільки з`явиться новий суб`єкт господарювання", - пояснив український прем`єр.

Глава правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР в у відповідь коментарі на заяву М.АЗАРОВА погодився з перспективами реструктуризації "Нафтогазу України" і перегляду контрактів - але лише за сценарію злиття з "Газпромом".