Через реорганізацію «Нафтогазу» може бути втрачено його фінансову звітність

Адвокат прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК вважає, що через реорганізацію НАК «Нафтогаз України» може бути втрачено фінансовий висновок його діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам перед початком судового засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми можемо втратити документ – це фінансова звітність, яка була проведена аудитом «Ернст енд Янг», на витребуванні якої захист всілякими шляхами наполягає», - сказав О.ПЛАХОТНЮК, підкресливши, що в цьому документі містяться дані, які є доказами, що жодних збитків не було спричинено «Нафтогазу» у 2009 році діями Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи вплине якимось чином розформування компанії на судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО, адвокат сказав: «На процес розформування, я вважаю, ніяким чином не вплине, тому що на цей процес ніякі дії не впливають, він рухається так, як суд встановив. А суд встановив швидко, без перерв, без відпочинку, без надання права на захист».

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що після завершення реформування НАК «Нафтогаз України» і виведення з неї компаній, що займаються транзитом і видобутком газу, «Нафтогаз» буде ліквідований. Також М.АЗАРОВ підкреслив, що ліквідація компанії призведе до перегляду діючих газових контрактів із «Газпромом».

Після цього голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив, що НАК «Нафтогаз України» припинить своє існування після злиття з «Газпромом», після чого будуть переглянуті всі існуючі угоди щодо співпраці двох компаній.

Того ж дня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру М.АЗАРОВУ до 1 жовтня забезпечити підготовку й подати на розгляд Керуючої ради Комітету з економічних реформ проект програми реформування «Нафтогазу».