Нафта дешевшає на тлі даних США щодо зайнятості

Ф'ючерси на нафту в п'ятницю впали на 2,8% до 86,45 долара за барель, оскільки нові побоювання щодо стагнуючої економіки США переважили занепокоєння тим, що тропічний шторм може викликати перебої з нафтовидобутком у Мексиканській затоці, передає ПРАЙМ.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування жовтневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 2,48 долара до 86,45 долара за барель після торгівлі в діапазоні 85-42-88,99 долара за барель. Досягнутий в результаті рівень був найнижчим за тиждень, а саме зниження - найзначнішим з 18 серпня.

Жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE Futures за підсумками торгів знизилися в ціні на 1,96 долара, або на 1,7%, до 112,33 долара за барель.

Після зростання у четвер на 10 центів до 90 доларів за барель вперше за місяць, ціни на нафту впали до мінімуму 85,42 долара на тлі звіту Міністерства праці, згідно з яким число робочих місць поза сільським господарством США в серпні не змінилося порівняно з липнем, продемонструвавши найгірший показник з вересня 2010 року. Економісти очікували зростання числа робочих місць на 80 тисяч. Безробіття залишилася на рівні 9,1%.

Якщо за час святкування Дня праці в понеділок не буде нанесено значної шкоди тропічним штормом "Лі", то, на думку трейдерів, ринок буде сфокусований на очікуваному в четвер виступі президента США Барака ОБАМИ перед Палатою представників і Сенатом на тему економічної ситуації. Білий дім прогнозує, що рівень безробіття залишиться близько 9% по 2012 рік включно.

Також трейдери очікують засідання Федеральної резервної системи США 20-21 вересня. Деякі учасники ринку вважають, що негативні дані з зайнятості підвищують вірогідність нового плану стимулювання економіки з боку ФРС, що надасть підтримку цінам на нафту, якщо йому вдасться підтримати економічне зростання.

Жовтневі ф'ючерси на бензин RBOB впали в ціні на 5,31 цента до 2,8396 долара за галон. Жовтневі ф'ючерси на топковий мазут упали на 5,44 центи, або на 1,8%, до 2,9974 долара за галон.