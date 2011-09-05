«Нафтогаз» реалізував на аукціоні 10 тис. тонн нафтопродуктів

НАК «Нафтогаз України» 2 вересня на аукціоні № 13НАК на Товарній біржі «Перша незалежна біржа» (ТБПНБ) реалізувала 10 тис. тонн нафтопродуктів, вироблених в рамках проекту з давальницької переробки нафти на Лисичанському НПЗ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТБПНБ.

Зокрема, компанія реалізувала на аукціоні бензин автомобільний А-92 - 10 тис. тонн за середньою ціною 12 370,00 грн./тонна (стартова ціна 12 370,00 грн./тонна).

Нагадаємо, «Нафтогаз України» планує у 2011 році переробити на потужностях Лисичанського НПЗ до 1 млн тонн російської нафти марки Urals.

Раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Євгеній Бакулін заявляв, що компанія зробить додаткові закупівлі вуглеводнів для стабілізації ціни на бензин в Україні.