Лівінський: директиви на підписання угод з «Газпромом» могли підготувати в «Нафтогазі»

Колишній керівник апарату із забезпечення діяльності прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Михайло ЛІВІНСЬКИЙ допускає, що директиви на підписання угод з російським ВАТ «Газпромом» готували фахівці НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЛІВІНСЬКИЙ заявив сьогодні під час допиту на засіданні Печерського районного суду Києва з розгляду кримінальної справи екс-прем'єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, яку звинувачують у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з РФ у 2009 році.

«Я вважаю, що, швидше за все, цей документ був підготовлений або в Міністерстві палива та енергетики, що менш імовірно, а, швидше за все, представниками НАК «Нафтогазу», - сказав М.ЛІВІНСЬКИЙ.

Колишній керівник апарату із забезпеченню діяльності прем'єр-міністра пояснив свої припущення тим, що в директивах міститься вузькоспеціалізована інформація, тому їх міг готувати лише фахівець у ПЕК.

М.ЛІВІНСЬКИЙ також повідомив, що не готував директиви особисто і не отримував вказівок від тодішнього прем'єра Ю.ТИМОШЕНКО про їх підготовку.

«Я думаю, що цей документ готували ззовні, і готували люди, які не знають правил оформлення документів у Кабінеті Міністрів», - сказав він, зазначивши, що директиви, які фігурують у кримінальній справі Ю.ТИМОШЕНКО, не відповідають нормам діловодства.

М.ЛІВІНСЬКИЙ дає свідчення в суді у присутності свого адвоката Олександра КОВАЛЬЧУКА. Допит М.ЛІВІНСЬКОГО розпочався о 10.15.