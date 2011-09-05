ЄБРР і МФК організували фінансування для «Галнафтогазу» на 190 млн дол.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (МФК) організували пакет фінансування на суму 190 млн дол. для підтримки розширення діяльності великого українського оператора АЗС ПАТ «Концерн «Галнафтогаз».

Про це йдеться у повідомленні фінустанов, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, фінансування буде використано для розширення діяльності компанії у Центральній та Північній Україні, а також реструктуризації її балансу.

У повідомленні вказується, що МФК та ​​ЄБРР, якому вже належить частка в «Концерні «Галнафтогаз», нададуть два корпоративних кредити по 65 млн дол. кожен, у складі яких ING Bank і голландський банк розвитку Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) нададуть на умовах субучасті по 30 млн дол. кожен. Крім цього, Чорноморський банк торгівлі та розвитку виділить паралельний корпоративний кредит в обсязі 30 млн дол., а ЄБРР інвестує ще 30 млн дол. в акції компанії. Даний пакет фінансування допоможе компанії придбати або побудувати до 75 АЗС, в результаті чого загальна кількість АЗС «Концерну «Галнафтогаз» по всій країні перевищить 380.

Довідка УНІАН. ПАТ «Концерн «Галнафтогаз» є одним з найбільших власників АЗС в Україні. Концерн володіє мережею з 294 сучасних автозаправних комплексів «ОККО». Всього компанії належить 320 АЗС. Компанія э власником 10 нафтобаз і 104 бензовозів.

У мережі «ОККО» працюють дві річкові заправні станції «ОККО», дві АГНКС «ОККО» та 121 автогазозаправний пункт зрідженого газу (АГЗП).

АЗК «ОККО» розміщені у всіх областях України та в АР Крим.

Європейський банк реконструкції і розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 30 червня 2011 банк взяв зобов'язання щодо надання більш 6,5 млрд євро (9,3 млрд дол.) в рамках 276 проектів.