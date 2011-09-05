«Турбоатом» виграв тендер на модернізацію турбіни Курахівської ТЕС

ВАТ «Турбоатом» виграло тендер на модернізацію турбіни К-200-130-3 енергоблока № 6 Курахівської ТЕС під ключ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, контракт на модернізацію і поставку турбінного устаткування передбачається підписати протягом місяця.

Вартість контракту складе 297 млн грн. За його умовами «Турбоатом» проведе реконструкцію парової турбіни К-200-130-3 потужністю 200 МВт виробництва Ленінградського металевого заводу (Росія).

Основне технологічне нововведення - виключення ступені Баумана у циліндрі низького тиску турбіни та встановлення лопаток нового покоління, розроблених спеціалістами ВАТ «Турбоатом». Це дозволить максимально використовувати енергію пари в турбіні.

Підсумком модернізації стане підвищення ККД силового агрегату Курахівської ТЕС та збільшення потужності майже на 8 МВт, виконані роботи також дозволять знизити витрату умовного палива на 26,1 г/кВтг.

Довідка УНІАН. Курахівська ТЕС розташована біля міста Курахово, в Мар'їнському районі Донецької області й є структурною одиницею ТОВ «Східенерго», яке, в свою чергу, є складовою частиною корпорації ДТЕК. «Турбоатом» модернізує вже третій енергоблок станції.

Харківський турбінний завод (нині ВАТ «Турбоатом») - одне з найбільших у світі турбобудівних підприємств, яке здійснює повний цикл виробництва: проектування, виготовлення, постачання, налагодження, фірмове обслуговування турбінного устаткування для всіх типів електростанцій. За свою історію харківські турбобудывельники виготовили понад 300 парових турбін для ТЕС, ГРЕС, 110 турбін для АЕС, понад 400 гідравлічних турбін і 450 гідрозатворів. Продукція «Турбоатома» працює у 45 країнах світу на чотирьох континентах.

75,224% акцій «Турбоатома» належить державі.