«Західенерго» закупить у «Укртатнафти» 12 тис. тонн мазуту

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Західенерго» відібрала ПАТ «Укртатнафта» для постачання 12 тис. тонн топкового мазуту в серпні-грудні ц.р.

Про це йдеться у повідомленні про акцепт в рамках відповідних відкритих торгів, опублікованому на офіційному Інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, акцептована вартість поставки пального становила 69 млн грн (з ПДВ), або 5750 грн за тонну. При цьому, згідно з офіційними прайсами «Укртатнафти», на сьогоднішній день відпускна крупнооптова ціна на мазут марки М-100, вироблений підприємством, становить 6 тис. грн/тонна.

Контракт на постачання палива сторони планують підписати до 30 вересня.

Довідка УНІАН. ПАТ «Західенерго» експлуатує три теплові електростанції - Ладижинську, Добротворську і Бурштинську (сумарна потужність - 4700 МВт).

ПАТ «Укртатнафта» створене у 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн тонн переробки нафти на рік.