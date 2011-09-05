СК «Професіонал» застрахує нафтопроводи «Укртранснафти»

ПАТ «Укртранснафта» відібрало страхову компанію «Професіонал» для забезпечення страхування магістральних нафтопроводів, що експлуатуються філією "Придніпровські магістральні нафтопроводи» та «Південні магістральні нафтопроводи».

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Державних закупівель.

Згідно з повідомленням, ціна акцентованої пропозиції - 42 млн 624,9 тис. грн (без ПДВ), дата акцепту - 30 серпня, кінцевий термін підписання договору - 29 вересня 2011 року.

Довідка УНІАН. Страхова компанія «Професіонал», зареєстрована в лютому 2006 року, спеціалізується на наданні послуг у сфері ризикового страхування.

ВАТ «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз України» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.