За тиждень ціни на нафтопродукти в Україні збільшилися в середньому на 2,6%

З 29 серпня по 5 вересня 2011 року середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,0–3,6% (у середньому на 2,6%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 29 серпня по 5 вересня 2011 року середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збільшилися на 2,8%, або 330 грн./тонна, – до 12 030 грн./тонна;

на бензин А-92 – збільшилися на 3,6%, або 420 грн./тонна, – до 12 120 грн./тонна;

на бензин А-95 – збільшилися на 1,0%, або 120 грн./тонна, – до 12 450 грн./тонна;

на дизельне пальне – збільшилися на 2,8%, або 280 грн./тонна, – до 10 310 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.