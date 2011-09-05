У Білорусі з 1 серпня на 10% підвищено тарифи на енергоносії

Мінськ. З 1 серпня тарифи на природний газ і теплову енергію для деяких білоруських організацій і підприємств підвищилися на 10%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

Таке рішення міститься у постанові відомства від 16 серпня № 132 і у постанові від 22 серпня № 136.

«Постановою Ради міністрів від 29 липня № 1031 з 1 серпня 2011 року збільшено на 10% ціни на природний газ і теплову енергію для населення при оплаті комунальних послуг. Деякі організації, наприклад, лікарні, дитячі садки й ін., платять за природний газ і теплову енергію за тими самими цінами і тарифами, що й населення», - пояснює прес-служба.

Відповідно до цього, для приведення у відповідність розрахунків за спожиті природний газ і теплову енергію такими організаціями Міністерством економіки ухвалено рішення про збільшення цін на природний газ і тарифів на теплову енергію деяким категоріям споживачів з 1 серпня 2011 року аналогічно зростанню цін на природний газ і тарифів на теплову енергію для населення.