Завтра почнеться заповнення технологічним газом першої нитки «Північного потоку» – Путін

Москва. Завтра почнеться заповнення технологічним газом першої нитки «Північного потоку».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав сьогодні, виступаючи на регіональному з`їзді партії «Єдина Росія».

«Завтра під Виборгом почнемо пускати технологічний газ – це приблизно займе місяць, а через місяць наприкінці жовтня - в листопаді можна буде поставляти газ споживачам», - сказав він.

В.ПУТІН наголосив, що це означає, «що ми поступово, спокійно, без будь-яких ривків позбуваємося диктату транзитних держав».

«Це і є вікно в Європу», - упевнений він.

Він відзначив, що загальна вартість проекту становить 7,4 млрд. євро.

Довідка УНІАН. «Північний потік» – новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район міста Виборг) до узбережжя Німеччини (район міста Грайфсвальд). Протяжність газопроводу становить близько 1200 км. Перша нитка «Північного потоку» має продуктивність 27,5 млрд. куб. м газу на рік. Завершення будівництва другої нитки газопроводу в 2012 р. призведе до збільшення його пропускної спроможності до 55 млрд. куб. м.