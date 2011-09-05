Україна запрошує Росію взяти участь у роботі нової компанії з видобутку газу - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запросив російську сторону взяти участь у роботі нової газовидобувної компанії, яка буде створена після реструктуризації НАК "Нафтогаз України".

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Києві, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Прем`єр спрогнозував, що ця компанія зможе отримати ліцензію на видобуток приблизно 1 трлн. кубометрів природного газу.

«Нафтогаз» буде реформовано, з`явиться абсолютно прозора компанія, яка займатиметься видобутком газу. Ми розмістимо акції цієї компанії на фондових біржах. Якщо Росія захоче взяти участь у роботі цієї компанії - будь ласка, нехай. Цій компанії будуть передані активи на видобуток приблизно 1 трильйона кубічних метрів газу», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас він висловив сподівання на те, що інтереси стратегічного партнерства і кооперації між Україною та РФ у багатьох галузях економіки будуть вищими за тимчасове отримання Росією надприбутків за кабальними газовими угодами 2009 року.

Прем`єр-міністр наголосив, що за півтора роки роботи нового Президента й уряду вдалося відновити нормальні партнерські відносини між двома країнами і розпочати реалізацію довгострокових коопераційних проектів, зокрема, в галузі авіабудування, ядерної енергетики тощо. "Ми розпочали цілий ряд серйозних інтеграційних та коопераційних проектів. І в подальшому нас цікавить спільний ринок Росії, Білорусі та Казахстану. Ми відкриті для російських інвестицій. Довгострокові стратегічні інтереси повинні переважити аспект, пов`язаний з газовими розбіжностями. Я в це щиро вірю", - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня М.АЗАРОВ заявив, що уряд планує до осені підготувати схему реструктуризації і реорганізації НАК «Нафтогаз України».

У середині березня голова правління «Нафтогазу» Євген БАКУЛІН заявив, що керівництво «Нафтогазу» готує ряд пропозицій до Міністерства енергетики та вугільної промисловості з реструктуризації компанії для підвищення ефективності її роботи.

За словами Є.БАКУЛІНА, розглядається декілька можливих способів реструктуризації НАК «Нафтогаз України», зокрема створення СП, залучення іноземних інвесторів, публічне розміщення акцій компанії на ринку (IPO).

2 вересня М.АЗАРОВ заявив, що запланована урядом реструктуризація "Нафтогазу України" призведе до перегляду підписаних ним газових угод із "Газпромом". "Нафтогаз України" як суб`єкт господарювання припинить своє існування, буде ліквідаційний період, і за певний час після настання усіх необхідних формальностей діятимуть на цьому ринку абсолютно інші нові компанії", - сказав він журналістам.

3 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Душанбе зауважив, що "Нафтогаз" не буде об`єднуватися із "Газпромом". За його словами, питання злиття "Нафтогазу" і "Газпрому" не варто розглядати у контексті переговорів щодо зниження ціни на російський газ.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.