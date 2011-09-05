Реалізація проекту «Південний потік» здійснюється за графіком – «Газпром» і ENI

19:52, 05 вересня 2011
Енергетика
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Москва. Реалізація проекту «Південний потік» здійснюється за графіком.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками зустрічі голови правління Олексія МІЛЛЕРА і генерального управляючого концерну ENI Паоло СКАРОНІ.

«Основною темою зустрічі стало обговорення ходу реалізації проекту будівництва газопроводу «Південний потік». Сторони зійшлися у думці, що реалізація проекту здійснюється у суворій відповідності зі встановленими термінами», - йдеться у повідомленні.

Крім того, учасники зустрічі обговорили питання входження компаній EDF і Wintershall Holding до складу акціонерів спільної проектної компанії, що відповідає за реалізацію морської ділянки проекту «Південний потік».

Довідка УНІАН: 18 січня 2008 року у Швейцарії була зареєстрована компанія спеціального призначення South Stream AG. Засновниками компанії на паритетній основі виступили «Газпром» і ENI.

19 червня 2010 року ВАТ «Газпром», ENI і EDF підписали тристоронній Меморандум, що визначає конкретні кроки з входження французької компанії до складу акціонерів спільної проектної компанії.

21 березня 2011 року «Газпром» і Wintershall Holding GmbH підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо проекту «Південний потік», який передбачає приєднання німецької компанії до реалізації морської ділянки проекту.

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