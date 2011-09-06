Азаров запевнив ЄС - Україна виконає зобов’язання щодо транзиту російського газу

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ запевняє країни Європейського Союзу, що Україна повністю виконає всі свої зобов’язання перед ними щодо транспортування своєю територією російського природного газу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це український прем’єр заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Словаччини Міколашем ДЗУРІНДОЮ.

«Я вчора зробив офіційну заяву, що ми вважаємо газові контракти з Росією кабальними і невигідними. Але ми забезпечимо в повному обсязі транспортування газу до Європи», - сказав голова Кабміну, підкресливши, що Україна розуміє всю відповідальність перед Євросоюзом і не допустить жодних збоїв у газопостачанні.

Водночас, за його словами, Україна «безумовно, буде виконувати контракт і водночас наполегливо проводити переговори з російськими партнерами».

Крім того, М.АЗАРОВ заявив, що Україна розраховує на участь ЄС у процесах, які розпочнуться при реорганізації системи «Нафтогазу» і створенні української самостійної газовидобувної компанії.