Словаччина зацікавлена співпрацювати з Україною в енергетичній сфері – глава МЗС

Словаччина дуже зацікавлена розвивати співпрацю з Україною в енергетичній сфері.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Міколаш ДЗУРІНДА під час зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Ми надзвичайно зацікавленні в інтеграції наших енергетичних систем», - сказав голова зовнішньополітичного відомства Словаччини.

Також він повідомив, що його країна має бажання взяти участь у реконструкції українських газопроводів. «У нас є сертифіковані підприємства, які займаються такою діяльністю. Останнім часом така робота ведеться із Сербією: там починається підписання відповідних договорів. І ми з великим задоволенням взяли б участь у подібних проектах з Україною. Три консорціуми з французьким і німецьким капіталом готові подавати заявки на тендери, які оголосить Україна», - заявив М.ДЗУРІНДА.

Крім того, зазначив він, словацькі компанії дуже зацікавлені у видобутку сланцевого газу та розробці шельфу Чорного моря.