Ситуація в єврозоні обвалила ціни на нафту

На світових торгах у вівторок, 6 вересня, ціни на нафту знижуються на тлі побоювань про можливе посилення боргової кризи в єврозоні.

Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже знизилася на 2,5 долара, або на 2,89% - до 83,95 долара за барель.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent скоротилася на 0,05 долара, або на 0,05% - до 110,44 долара за барель.

На динаміці ф'ючерсів у вівторок відображається різке зниження європейських фондових індексів, що відбулося напередодні, під впливом слабких статданих, песимістичних новин з банківського сектора і політичних новин з Німеччини, передає Bloomberg.