Україна підготувала матеріали для подання в міжнародний арбітраж - Янукович

Україна фактично підготувала матеріали для вирішення в міжнародному арбітражі газового спору з Росією про умови поставки і транзиту газу.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю «КоммерсантЪ-Україна».

«Матеріали для подання до суду ми фактично оформили», - заявив Президент України.

При цьому він зазначив, що незалежно від звернення до суду Україна виконуватиме чинні умови закупівлі і транзиту газу.

«Ми не говоримо про те, що із зверненням до суду ми припиняємо платити», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він заявив, що подавати позов в арбітраж для вирішення спірного питання потрібно було «вже давно».

В.ЯНУКОВИЧ не зазначив, до якого конкретно суду може звернутися Україна.

«Позиція Росії для нас категорично неприйнятна, і, якщо вона не зміниться, ми підемо в Міжнародний арбітраж. Є система міжнародних судів — це і Стокгольмський суд, і Міжнародний арбітраж у Гаазі. Так, суд — це крайній захід, але ви ж бачите, за півтора роки ми не зрушилися з місця», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, російська сторона заявляла, що готова відстоювати свою позицію за газовою угодою з Україною в будь-якому суді і вважає неприйнятними маніпуляції з можливою реорганізацією "Нафтогазу" для розірвання контракту.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік. 21 квітня 2010 року «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення до зазначених контрактів.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.

Україна неодноразово заявляла про необхідність змінити формулу ціни на газ, що поставлявся Росією. Було проведено декілька раундів безрезультатних переговорів.

Недавно голова НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН заявив, що прийнятною для України може бути ціна 230 доларів за тисячу кубометрів газу.