Домовленості про перегляд газових контрактів було досягнуто ще у 2010р. - Янукович

Домовленості між Президентами України і Росії про перегляд газових контрактів було досягнуто у 2010 році при підготовці Харківських угод.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю «Комерсант Україна».

«Я можу повідомити, що в Харкові ми домовлялися не зупинятися на тих угодах. Ми тоді домовилися повністю переглянути контракти і перейти на нові взаємини в газовій сфері», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що ця домовленість так і не була реалізована.

«Але потім були півтора роки обіцянок - "так-так-так, ми подивимося, обов`язково переглянемо" і в результаті до сьогодні все залишилося на рівні "так-так-так". Хоча ми переконані в тому, що ціна для України некоректна, що умови виписані неначе для ворога. Ці контракти дискредитують стратегічний рівень наших взаємин», - сказав Президент України.

Довідка УНІАН. Харківські угоди були підписані 21 квітня 2010 року. Тоді Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про продовження перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року в обмін на 30-процентну знижку на російський газ для України протягом десяти років.

Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.

Українські посадовці неодноразово заявляли про необхідність змінити формулу ціни на газ, що поставляється Росією. Було проведено декілька раундів безрезультатних переговорів.

Недавно голова НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН заявив, що прийнятною для України може бути ціна 230 доларів за тисячу кубометрів газу.

24 серпня 2011 р. Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ висловив думку, що Україна повинна йти білоруським шляхом у вирішенні питання про ціну на газ.

За його словами, Мінськ одержав так звану інтеграційну знижку як приз за участь у Митному союзі і згоду продати Росії «Білтрансгаз».

1 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україні не потрібні знижки на газ, а необхідний новий договір.