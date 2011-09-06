Янукович вважає неприйнятною заяву Медведєва

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неприйнятною заяву Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про те, що підхід керівництва України до питання про ціну на газ є утриманством.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю виданню «КоммерсантЪ-Украина».

"Я б на місці МЕДВЕДЄВА такі ярлики не вішав. Це абсолютно некоректно. Ми не бідні родичі. Й не хочемо бути, й не будемо ними ніколи. Ми - незалежна держава. Ми платимо на 100% цю безмежну ціну. І абсолютно не потрібно радіти тому, що вони в 2009 році знайшли спосіб примусити ТИМОШЕНКО підписати цю угоду. Коли нам погано й наші друзі радіють - це нехороша ознака. І якщо розмовляти з нами з позиції сили й ультиматумів, це не принесе успіху", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він зазначив, що не бачить сьогодні підстав говорити про те, що у України та Росії щось аж надто змінилося у відносинах.

"У нас багато хороших спільних традицій, вони були, є і будуть. А сьогоднішня ситуація - це іспит, і не для наших країн, а для їх керівництва. Чи вистачить мужності, чи вистачить мудрості повернутися до нормальних відносин", - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що здивований позицією керівництва України з питання про ціну на газ, назвавши підхід української влади до цієї проблеми утриманством.

"Вони весь час просять про послаблення. Мені здалося, що ми зробили зрозумілу пропозицію: якщо ви хочете знижку на газ, ви повинні стати частиною інтеграційного простору. Або, якщо ви цього не хочете, то ви робите нам комерційну пропозицію, вигідну Росії, наприклад, таку, як пропозиція (від Білорусі) продати газотранспортну систему", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ у Сочі в розмові з російськими журналістами.

"Вони не хочуть ні того, ні іншого. Знову "за рибу гроші". Дайте знижку - і все", - зазначив Президент РФ.

За його словами, така переговорна позиція - "це дуже сумно, це утриманство".