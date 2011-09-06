В Луганській області затопило шахту, ведуть пошуки трьох гірників

У м. Петровське Антрацитівського району Луганської області, на шахті ПП „Рудник”, на горизонті 340 м, сьогодні вночі сталося раптове затоплення виробки водою.

Як повідомляє прес-служба МНС України, під час затоплення в транспортних просіках перебувало троє гірників.

Відділеннями Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговугілля проводяться рятувальні роботи.

Станом на 7.00 доля гірників невідома. У шахті проводиться відкачування води. До виробки подається повітря.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в Луганській області.

Крім того, 5 вересня у м. Єнакієве, ДП „Орджонікідзевугілля” на шахті ”Булавинська”, на горизонті 530 м раптовим викидом вугілля смертельно травмовано гірника.