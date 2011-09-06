Кількість АЕС в Японії буде доведено до нуля. Зараз з 54 реакторів працюють лише 12

Число атомних електростанцій в Японії буде доведено до нуля, повідомив міністр економіки і промисловості Японії Йосіо Хатіро на прес-конференції.

Він послався на заяву прем'єр-міністра країни Йосіхіко Ноди. Нода на першій офіційній прес-конференції після свого обрання главою кабінету заявив, що думати про будівництво нових АЕС нереалістично, відживаючі свій термін станції будуть закриті, коли вироблять свій життєвий цикл.

"Якщо виходити з вислову прем'єр-міністра, то (АЕС) зведуться до нуля", - заявив Хатіро.

При цьому Хатіро, так само як і прем'єр, заявив про необхідність перезапуску тих станцій, які пройшли профілактичний огляд для забезпечення стабільного енергопостачання Японії. Головною умовою для перезапуску має стати проходження стрес-тестів, після чого з відновленням роботи реакторів має погодитися місцеве населення.

Міністр Хатіро підтвердив висловлену ним раніше думку, що до проведення стрес-тестів можуть бути залучені представники МАГАТЕ, і заявив, що прем'єр-міністр висловив розуміння з цього питання.

В даний час в Японії з 54 атомних реакторів працюють лише 12: частина з них виведена з ладу в результаті землетрусу 11 березня, частина - зупинена після катастрофи на профілактичний плановий огляд. При цьому поки жоден з енергоблоків з тих, що пройшли техогляд, не був перезапущений через протести місцевого населення і рішення влади дозволяти запуск тільки після проходження стрес-тестів.

Якщо така ситуація збережеться і далі, до квітня наступного року вся атомна енергетика Японії, що забезпечує до 30% електроенергії в країні, буде фактично заморожена.