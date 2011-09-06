Неподалік від Тернополя горіло сховище мазуту

У прилеглому до Тернополя селі на відкритій території горіло сховище мазуту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, пожежа виникла в селі Велика Березовиця Тернопільського району на території ВАТ «Тернопільський комбінат з виробництва шляхово-будівельних матеріалів».

Вогонь на площі близько 100 кв. м гасили чергові караули міського відділу МНС та Тернопільського райвідділу МНС. Загалом пожежу гасили 15 хвилин.

Причини і збиток, заподіяний пожежею, встановлюються.

