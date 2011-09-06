Експерт називає сланцевий газ однією з принципових ресурсних можливостей для України

Незалежний експерт з енергетичних питань Олександр НАРБУТ вважає, що розробка родовищ сланцевого газу є актуальною, оскільки саме внутрішні ресурси заміщення природного газу, який поставляється по імпорту, є однією з головних складових української енергетичної незалежності.

Таку думку О.НАРБУТ висловив у ході експертного інтерв'ю Інституту Горшеніна в рамках дослідницької програми «Сланцевий газ в Україні та світі».

«Тому і сланцевий газ, і газ, що видобувається традиційним чином, у тому числі на шельфі, є для України принциповою ресурсною можливістю», - вважає О.НАРБУТ.

На його думку, перший кубометр українського сланцевого газу може бути видобутий через два роки після початку розробок конкретної площі. «Але в даному випадку нас цікавить не кубометр, а промислові обсяги, які дозволять змінювати ситуацію на ринку природного газу, тобто вийти на достатні вже для комерційної діяльності обсяги. Компанії, навіть самі передові, з усіма технологіями, такі як Сhevron, Shell та інші, зможуть це зробити не раніше, ніж через 6 або 7 років», - прогнозує О.НАРБУТ.

При цьому експерт не бачить особливих труднощів, пов'язаних з транспортуванням сланцевого газу, порівняно з традиційним. «Єдиною проблемою може бути відсутність інфраструктури. Але можливості української газотранспортної системи дозволяють навіть у найвіддаленіших місцях, маючи можливість робити перемички, досить швидко включати поставку нетрадиційного газу. Оскільки за своїм складом нетрадиційно видобутий газ нічим власне не відрізняється від традиційного, за винятком, скажімо, газу метану. А сланцевий газ або газ твердих порід за своїми характеристиками нічим не відрізняється від звичайного газу, що добувається традиційним чином», - зазначив експерт.

Особливого ​​вивчення, на думку О.НАРБУТА, потребує питання екологічної безпеки розробок родовищ сланцевого газу в Україні: «Оскільки все залежить від того, яка фірма займається видобутком, наскільки серйозно здійснюється екологічний контроль. При відсутності порушень технологій видобутку можна з достатньою впевненістю сказати, що екологічна безпека може бути на більш високому рівні, ніж навіть від великої кількості хімічних виробництв на території України. Небезпека в основному виникає в регіонах хімічних виробництв: відомі в Івано-Франківську калуські проблеми, чернівецькі проблеми - можемо по всій географії хімічних підприємств пройтися і там побачити серйозні екологічні проблеми».

У той же час, за його словами, при видобутку сланцевого газу при сьогоднішньому рівні технологій, на якому це роблять високотехнологічні компанії, немає того рівня загроз, які спостерігалися ще 10-15 років тому, коли видобуток тільки виходив на певні рівні.

О.НАРБУТ вважає, що сьогодні передчасно прогнозувати частку сланцевого газу в загальному енергетичному балансі країни. «Сам баланс повинен змінитися, а для цього мають змінитися ринкові умови в секторі енергетики. Якщо вартість природного газу, як видобутого в Україні, так і того, що постачається за імпортом, буде співставною на конкурентній основі відкритого ринку, то, я думаю, що від споживання 55-60 млрд куб. ми зможемо досить швидко опуститися до споживання, скажімо, 40 млрд куб. Таким чином, частка газу, що видобувається в Україні може наближатися до 75%, а може навіть і до 80%», - сказав він.

У повідомленні також йдеться, що 7 вересня 2011 року в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему «Україна і Росія на порозі нового газового конфлікту?».