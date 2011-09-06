Кабмін приєднав «Укрсільенергопроект» до «Укренерго»

Кабінет Міністрів України вирішив реорганізувати державне підприємство «Український науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут «Укрсільенергопроект» шляхом приєднання його до НЕК «Укренерго».

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну № 811-р від 31 серпня, текст якого оприлюднений на урядовому порталі.

Довідка УНІАН. «Укрсільенергопроект» виконує науково-дослідні, проектно-вишукувальні та конструкторсько-технологічні роботи, пов'язані з енергопостачанням споживачів у селах і містах України. Інститут засновано у 1940 році для проектування малих гідроелектростанцій та електрифікації сільського господарства. Всього було побудовано за проектами інституту близько 200 ГЕС, 50 з них працюють і сьогодні. Більшість електромережних об'єктів електропостачання в Україні напругою 0,4-154 кВ спроектовано інститутом.

До складу інституту входять Полтавська і Запорізька філії, госпрозрахунковий підрозділ «Науково-інженерний енергосервісний центр» (НІЕСЦ).

НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.