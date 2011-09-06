Україна за вісім місяців збільшила транзит газу до країн Європи на 13,8%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, у січні-серпні збільшила транзит природного газу до країн Європи на 13,8%, або на 8,469 млрд куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 70,004 млрд куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні відзначається, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України у січні-серпні збільшилося на 10,1%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 105,666 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» збільшила транзит природного газу до країн Європи на 2,8%, або на 2,58 млрд куб.м, порівняно з 2009 роком, до 95 млрд 426,27 млн куб. м.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.

Станом на 1 січня 2011 газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається з 72 компресорних станцій, 110 цехів і 1451 газорозподільних станцій (ГРС). Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відводів становить 38,6 тис. км, МГ - 22,2 тис. км, і 16,4 тис. км газовідводів. Пропускна здатність ГТС України складає: на вході - 288 млрд куб.м, на виході - 178,5 млрд куб.м, в т.ч. до країн Європи - 142,5 млрд куб.м.