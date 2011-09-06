Бакулін вважає 230 доларів об'єктивною ціною газу, що поставляється «Газпромом»

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН вважає об'єктивною ціну природного газу, що поставляється російським ВАТ «Газпром», на рівні 230 дол. за тис. куб. м.

Про це він сказав в ефірі «5 каналу» увечері в понеділок, 5 вересня.

«Якби (газ) коштував хоча б на рівні 230 доларів за тисячу кубометрів - це цілком об'єктивна ціна», - сказав Є.БАКУЛІН.

За його словами, газ для України з кінця 2008 року подорожчав у 2,5 рази, у тому числі цього року - на 120 дол. за тис. куб. м або майже на 1 000 грн на кожного українця, що є надмірно високим навантаженням для населення і економіки.

Крім того, глава "Нафтогазу" нагадав, що до укладення газових угод з Росією в січні 2009 року газ для України коштував 179,5 дол. за тис. куб. м.

Є.БАКУЛІН також додав, що українська сторона не відмовляється від варіанту створення спільного підприємства з російським «Газпромом».

Нагадаємо, останнім часом Україна в особі перших осіб країни, Президента і прем'єра неодноразово заявляла про невигідність підписаних у 2009 році газових контрактів з Росією. Українські влада наполягає на перегляді угод, які, на їхню думку, не відповідають ринковим реаліям.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється щоквартально. Ціна імпортного природного газу для України у І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ - 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ - 354 дол. за тис. куб. м.