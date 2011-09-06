«Нафтогаз» розраховує на введення імпортних мит на нафтопродукти

НАК «Нафтогаз України» розраховує на прийняття найближчим часом рішення про введення імпортних мит на нафтопродукти.

Про це сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН в ефірі «5 каналу» увечері в понеділок, 5 вересня.

За його словами, Кабінет Міністрів України в даний час розробляє заходи зі збільшення частки випуску продукції українськими НПЗ на внутрішньому ринку.

«Головне завдання сьогодні, щоб при впровадженні цієї програми не було сплеску цін і не перекласти ці проблеми на плечі споживачів», - сказав він.

При цьому Є.БАКУЛІН додав, що «тому уряд підходить дуже виважено до даної ситуації, і ми теж стежимо і думаємо, що найближчим часом ці питання будуть вирішені шляхом введення мита, але без коливань на ринку нафтопродуктів».

Також Є.БАКУЛІН зазначив, що «Нафтогаз України» справляється із завданням стабілізації цін на внутрішньому ринку шляхом здійснення товарних інтервенцій з проведеними за давальницькою схемою нафтопродуктами на Лисичанському НПЗ.

Нагадаємо, 6 вересня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі проведе слухання у рамках спеціального розслідування щодо імпорту в Україну окремих видів нафтопродуктів.

Спецрозслідування щодо імпорту окремих видів нафтопродуктів незалежно від країни походження розпочато у січні 2011 року. При цьому Міненерговугілля підтримало ініціативу щодо введення мит на бензини 130 євро/тонна, на дизпаливо - 80 євро/тонна.