АМКУ оштрафував Хмельницьку АЕС за зловживання монопольним становищем

Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало Хмельницьку АЕС на 17 тис. грн за зловживання монопольним становищем.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова відділення Віталій ОЛУЙКО.

Він зазначив, що аналіз умов договорів, укладених підприємством з юридичними та фізичними особами протягом 2010 року, показав, що їх окремі пункти не відповідають Правилам надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

«Наприклад, відсутні умови договору, зокрема, права споживача: усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом встановленого терміну Кабінетом Міністрів України; періодична повірка, обслуговування та ремонт квартирних засобів обліку, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж; укладення з виконавцем договору про заміну або ремонт технічно несправних санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та квартирних засобів обліку», - заявив він.

За словами В.ОЛУЙКА, зважаючи на те, що споживачі не мають альтернативного джерела отримання послуг, підприємство, користуючись монопольним становищем, встановлювало власні умови їх надання, які суперечать чинному законодавству.